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Понедельник, 29 июня 2020, 21:15 • Денис Масликов • 9135
На Закарпатье ветер сорвал кровлю местной амбулатории
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в 18:08 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий в с. Концово Ужгородского района ветром повреждена кровля здания амбулатории общей практики семейной медицины на площади около 80 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.
На место происшествия привлечены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Напомним, спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии.
Источник: УНН
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