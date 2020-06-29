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На Закарпатье ветер сорвал кровлю местной амбулатории

На Закарпатье ветер сорвал кровлю местной амбулатории

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в 18:08 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий в с. Концово Ужгородского района ветром повреждена кровля здания амбулатории общей практики семейной медицины на площади около 80 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.

На место происшествия привлечены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии.

Источник: УНН
Теги: непогода, Ужгород и Закарпатье
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