На Закарпатье ветер сорвал кровлю местной амбулатории

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в 18:08 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий в с. Концово Ужгородского района ветром повреждена кровля здания амбулатории общей практики семейной медицины на площади около 80 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.

На место происшествия привлечены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии.