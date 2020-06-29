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Дезинформация о COVID-19 от России и Китая влиятельнее информации от местных СМИ - исследование

Дезинформация о COVID-19 от России и Китая влиятельнее информации от местных СМИ - исследование

КИЕВ. 29 июня. УНН. Дезинформация о COVID-19 от российских и китайских государственных СМИ во Франции, Испании и Германии в определенных случаях достигает большей аудитории в социальных медиа, чем новости от крупных медиа внутри этих стран, говорится в исследовании Оксфордского интернет-института (OII). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Аналитики обнаружили, что аудитория франкоязычных новостей от российской международной сети RT в Twitter и Facebook была в пять раз больше, чем аудитория новостей от крупного французского ежедневного издания Le Monde.

Китайское международное радио, между тем, достигло в пять раз большего привлечения аудитории, чем ведущая испанская газета El Pais.

"Многие из поддерживаемых государством СМИ смешивают авторитетное, основанное на фактах информирование о коронавирусе с обманом и неправдивой информацией, которая может привести к большей непонятности", - заявила ассистентка Оксфордского интернет-института Катарина Ребелло.

Соавтор исследования, директор OII Филипп Говард добавил, что на франкоязычных, немецкоязычных и испаноязычных пользователей социальных сетей работают также поддерживаемые государством СМИ Ирана и Турции.

В ходе исследования аналитики исследовали 20 самых популярных историй каждого СМИ за 18 мая - 5 июня.

Напомним, более 60% украинцев считают, что страна еще не справилась с эпидемией COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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