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В мире ускоряется пандемия коронавируса - ВОЗ

В мире ускоряется пандемия коронавируса - ВОЗ

КИЕВ. 29 июня. УНН. Глобальная пандемия ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса. Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает УНН со ссылкой на Twitter организации.

По его словам, большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия – ред.) закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию", — отметил Гебрейесус.

"Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется", — добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом.

Напомним, дезинформация о COVID-19 от России и Китая влиятельнее информацию от местных СМИ.

Источник: УНН
Теги: ВОЗ, Коронавирус
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