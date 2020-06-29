Синоптики предупредили об угрозе новых наводнений в западных областях и в Одесской области

КИЕВ. 29 июня. УНН. 29-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

При этом вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с. Яськи и м. Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

Вечером 29 и ночью 30 июня по Закарпатськой области в местах прохождения сильных ливней будет происходить:

- на малых водотоках и в верховьях рек мимолетное повышение уровней воды на 0.5-1.0 м;

- формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел потiчкiв и водоотводных канав;

- образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного почвы.

Вечером 29 и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 1,3 м над уровнями на 8:00 29 июня. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

В связи с дождями 30 июня - 2 июля на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0.1- 0.5 м над уровнями на 8:00 29 июня. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных прирiчкових населенных пунктах р. Припять в Ратневском районе и г. Выживка в Старовыжевском районе Волынской области.

Напомним, в ЕС заявили о направлении экстренной помощи в Украину.