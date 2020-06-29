Великобритания и Евросоюз возобновили переговоры по торговому соглашению

КИЕВ. 29 июня. УНН. Великобритания и Евросоюз возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле после Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В понедельник, 29 июня, главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост встретился в Брюсселе с представителем ЕС на переговорах Мишелем Барнье. Это была их первая личная встреча после нескольких недель переговоров в режиме видеоконференций.

Фрост подчеркнул, что Лондон стремится к быстрому прогрессу в переговорах. Представитель ЕС настроен сдержанно, но в целом также оптимистично. "Мы сосредоточим все усилия на наших интенсивных переговорах в последующие недели и месяцы", - написал в Twitter Барнье, добавив, что целью ЕС является всеобъемлющие отношения с Великобританией.

Предыдущие раунды переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговым отношений завершились провалом.

Напомним, 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. В течение переходного периода до конца этого года королевство остается участником внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза, а стороны тем временем договариваются о заключении торгового соглашения.

Стороны не могут договориться среди прочего по таким вопросам, как сохранение условий свободной и честной конкуренции, а также соблюдение Лондоном европейских стандартов и норм. Нерешенным остается и вопрос о рыбалке.