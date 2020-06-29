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В Днепре горела свалка

В Днепре горела свалка

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в 19:07 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Бориса Кротова Шевченковского района города Днепр. Об этом УНН сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На момент прибытия к месту происшествия пожарных, площадь возгорания составляла уже около 300 кв. м. Огонь постоянно возрастал на открытой территории.

Поэтому, к борьбе с огненной стихией дополнительно были привлечены отделения 1 и 5 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного погоню-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар локализован в 20:23 и ликвидирован в 21:00.

Огнем уничтожен мусор на площади 450 кв. м.

К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Днепре ликвидирован пожар в частном секторе.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары, свалка
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