Меркель и Макрона продвигают план восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро

КИЕВ. 29 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что во время саммита ЕС в июле страны-члены Европейского Союза преодолеют разногласия по многолетнего совместного бюджета на более чем 1 трлн евро, а также плана восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро, который предложила Еврокомиссия. Об этом Меркель заявила в понедельник, 29 июня, после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном во дворце Мезеберг неподалеку Берлина, передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

"Мы надеемся, что мы сможем найти решение, даже если впереди все еще долгий путь", - отметила она.

Эммануэль Макрона в свою очередь также отметил, что план восстановления нужно одобрить на саммите ЕС в июле, напомнив, что план предусматривает выделение в качестве грантов 500 млрд евро для стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавирусной болезни.

По словам Макрона, быстрое одобрение - "наш абсолютный приоритет". Он выразил убеждение, что удастся преодолеть сопротивление "экономной четверки" - Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов, - которая выступает против предоставления другим странам помощи в форме грантов за счет общих долгов.

Меркель подчеркнула особую важность немецко-французской единства в вопросе европейских инициатив. "Когда Германия и Франция едины, то это не значит, что и Европа едина. Но когда Германия и Франция не объединяются, то с единством Европы дела не идут на лад", - отметила она.

Напомним, в конце мая Еврокомиссия предложила план восстановления экономики Евросоюза от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Общим объемом в 750 млрд евро план предусматривает предоставление 500 млрд в форме грантов наиболее пораженным государствам ЕС и 250 млрд - в форме кредитов.

Предполагалось, что план будет рассмотрен на саммите ЕС в июне, но из-за коронавирусного кризиса вместо саммита состоялась видеоконференция.

Теперь вопрос должны рассмотреть во время саммита 17-18 июля. Для реализации этого плана Еврокомиссия должна получить полномочия одолжить средства на финансовых рынках от имени ЕС.