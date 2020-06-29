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В Одесской области произошел конфликт между представителями парка "Тузловские лиманы" и местными предпринимателями

В Одесской области произошел конфликт между представителями парка "Тузловские лиманы" и местными предпринимателями

КИЕВ. 29 июня. УНН. Татарбунарские правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на территории лесного урочища в селе Лебедевка Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Татарбунарское отделения полиции в Одесской области.

Инцидент произошел между представителями Национального природного парка "Тузловские лиманы" и местными предпринимателями. В результате конфликта некоторые его участники получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, в Одессе в отделении полиции нетрезвый мужчина напал и травмировал правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, нападение
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