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Понедельник, 29 июня 2020, 23:38 • Денис Масликов • 8100
В Одесской области произошел конфликт между представителями парка "Тузловские лиманы" и местными предпринимателями
КИЕВ. 29 июня. УНН. Татарбунарские правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на территории лесного урочища в селе Лебедевка Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Татарбунарское отделения полиции в Одесской области.
Инцидент произошел между представителями Национального природного парка "Тузловские лиманы" и местными предпринимателями. В результате конфликта некоторые его участники получили телесные повреждения.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о его правовой квалификации.
Напомним, в Одессе в отделении полиции нетрезвый мужчина напал и травмировал правоохранителей.
Источник: УНН
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