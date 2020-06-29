На Буковине поезд сбил мужчину

КИЕВ. 29 июня. УНН. В селе Волока на Буковине машинист поезда допустил наезд на местного жителя. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Сегодня, 29 июня, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции поезд совершил наезд на пешехода.

На место совершения ДТП сразу выехала следственно-оперативная группа Голубицкого отделения полиции. Правоохранители установили, что машинист железнодорожного состава совершил наезд на 44-летнего жителя района, который лежал на железнодорожном пути.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, железнодорожный вагон переехал ребенка в Кировоградской области.