Театры на Бродвее в Нью-Йорке останутся закрытыми до конца года

КИЕВ. 30 июня. УНН. Театры в самом знаменитом театральном квартале мира - на Бродвее в Нью-Йорке - останутся закрытыми из-за пандемии коронавируса до конца 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Все представления отменены, купленные билеты можно будет сдать или обменять, сообщило отраслевое объединение The Broadway League.

Ранее об отмене всех концертов в текущем году объявил знаменитый нью-йоркский концертный зал Карнеги-холл.

Напомним, в Нью-Йорке каждый пятый житель имеет антитела к коронавирусу.