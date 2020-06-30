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В Европе теряют доверие к США как к мировому лидеру

В Европе теряют доверие к США как к мировому лидеру

КИЕВ. 30 июня. УНН. Более половины респондентов в Германии (65%), Франции (68%), Испании (64%), Дании (71%) и Португалии (70%) на фоне пандемии коронавируса потеряли доверие к США как к мировому лидеру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Опрос проводился в апреле-мае среди жителей девяти европейских стран.

Исследование было заказано Европейским советом по международным отношениям.

Напомним, США и ряд стран ЕС призвали отказаться от принципа распределения сфер влияния в мире.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Европа
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