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В Ровенской области обнаружили 38 новых случаев коронавируса, одна женщина умерла

В Ровенской области обнаружили 38 новых случаев коронавируса, одна женщина умерла

КИЕВ. 30 июня. УНН. По состоянию на вечер понедельника в Ровенской области зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Таким образом в Ровенской области сейчас 3712 случаев заболевания коронавирус.

В области уже 70 летальных случаев вызваны COVID-19. Умерла 39-летняя жительница с.Тополье Млинивского района, которая находилась на лечении в учреждении здравоохранения Волынской области.

Преодолели болезнь 1769 жителей области. Выздоровели еще 23 жителя с Дубенского, Ровенского районов и города Ровно.

В работе лабораторий области остается 122 образца.

Напомним, в Украине уже более 43,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 646 случаев.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, Коронавирус
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