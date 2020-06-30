Нехватка средств: "Карпаты" могут сняться с УПЛ

КИЕВ. 30 июня. УНН. Львовские "Карпаты" с помощью клубного сайта подтвердили проблемы с финансами и возможность снятия с чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу львовского клуба.

Перенесенный поединок УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь", вполне вероятно, не состоится, как и последующие матчи львовян в чемпионате. Причина - нехватка необходимых средств. Трехнедельный выезд (а именно в гостях львовяне должны были сыграть свои поединки из-за эпидемиологической ситуации во Львове) обойдется почти в полтора млн грн. Отмечается, что у клуба таких средств нет.

Как известно, владельцами клуба являются две иностранные компании - "Мендил Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Олегу Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", что согласно документам, принадлежит Кате Парп.

"Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально не собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом не можно было предположить при формировании и так урезанного и скромного бюджета", - сказал исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин.

Добавим, что "Карпаты" замыкают турнирную таблицу УПЛ имея 15 очков в 24 матчах.