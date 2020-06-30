В Германии бастуют сотрудники Amazon из-за игнорирования коронавируса

КИЕВ. 30 июня. УНН. В забастовке участвуют более 1000 сотрудников шести немецких отделений Amazon. Профсоюз Verdi обвиняет концерн в игнорировании вспышек коронавируса в филиалах Amazon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Работники интернет-компании Amazon в Германии в ночь на понедельник, 29 июня, начали забастовку, требуя повысить зарплаты и улучшить условий труда.

Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi призвал к участию в стачке, которая должна продлиться не менее 48 часов, сотрудников шести распределительных центров.

В призыве профсоюза к забастовке также говорится, что Amazon ставит под угрозу здоровье персонала ради собственной прибыли.

Напомним, в США сотрудники Amazon бастовали, требуя усилить меры безопасности из-за коронавируса.