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Экс-чемпион мира Постол назвал главную цель боксерской карьеры

Экс-чемпион мира Постол назвал главную цель боксерской карьеры

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) рассказал о мотивации перед поединком с чемпионом мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлосом Рамирес (25-0, 17 КО), передает УНН со ссылкой на BoxingScene.

Постол планирует стать двукратным чемпионом мира, и это является его главной целью карьеры.

"На сегодняшний день моя главная мотивация - доказать, что многие люди ошибаются, и стать чемпионом мира. Главная цель моей карьеры - стать двукратным чемпионом мира. Неважно, какой это будет пояс. Я просто хочу стать чемпионом мира. Конечно, я хочу биться в больших боях, хочу биться за хорошие деньги, но это не самое главное. Для меня самое важное - стать чемпионом мира во второй раз", - отметил Постол.

Сказано, что Постол в настоящее время находится вдали от своего дома в Украине - в Южной Калифорнии, и готовится к бою, который произойдет с чемпионом WBC/WBO Хосе Рамиресом.

Напомним, что бой Постола дважды переносили из-за пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: бокс
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