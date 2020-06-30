Экс-премьера Франции Фийона приговорили к двум годам тюрьмы

КИЕВ. 30 июня. УНН. Бывшего премьер-министра Франции и кандидата в президенты страны Франсуа Фийона приговорили к пяти годам тюрьмы, из которых к трем годам условно, из-за фиктивного трудоустройства своей жены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Соответствующее решение в понедельник, 29 июня, вынес суд в Париже.

Жена Фийон Пенелопа в течение 15 лет работала его помощницей в парламенте Франции - Национальном собрании. Она также была признана виновной и приговорена к трем годам условно. Каждый из супругов должен уплатить штраф в размере 375 000 евро.

Третий обвиняемый по этому делу - преемник Фийона в парламенте Марк Жуло, который также трудоустроил Пенелопу Фийон - получил два года условно и штраф в 20 000 евро.

Судья отметил, что зарплата, которую получала Пенелопа Фийон, не соответствовала ее реальной работе в Национальном собрании, передает радиостанция Franceinfo. Как сообщается, в основном она отправляла письма. Супруги Фийон должны также вернуть Национальному собранию Франции более миллиона евро, которые получила Пенелопа.

Фийон обжалует приговор, сообщил его адвокат Антонин Леви. Это означает, что он не будет отправлен в тюрьму до рассмотрения апелляции.

Напомним, премьер-министр Франции победил на выборах мэра Гавра, опередив кандидата от коммунистов.