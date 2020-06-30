В Ровно массово повредили машины, открыто уголовное производство

КИЕВ. 30 июня. УНН. В воскресенье в течение двух часов в полицию обратилось девять жителей Ровно, неизвестный повредил их автомобили. Об этом сообщает УНН со ссылкой полицию области.

Следственно-оперативная группа установила, что все транспортные средства были припаркованы во дворе многоэтажек по улице Юбилейной.

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав записи, стало известно, что ночью двое неизвестных парней руками и ногами нанесли удары по девяти автомобилях, в результате чего на которых образовались вмятины. Кроме того, правоохранители с места происшествия изъяли следовую информацию и устанавливают личности злоумышленников.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в Киевской области горела машина.