В Днепре ликвидировали пожар в квартире многоэтажки

КИЕВ. 30 июня. УНН. В понедельник в 6:09 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Калиновой Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 9-этажного жилого дома.

Огнем повреждено домашнее имущество в квартире на площади 15 кв.м.

Пожар локализован в 06:48 и ликвидирован в 7:01.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.