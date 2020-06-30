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Вторник, 30 июня 2020, 04:56 • Денис Масликов • 5685
В Днепре ликвидировали пожар в квартире многоэтажки
КИЕВ. 30 июня. УНН. В понедельник в 6:09 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Калиновой Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 9-этажного жилого дома.
Огнем повреждено домашнее имущество в квартире на площади 15 кв.м.
Пожар локализован в 06:48 и ликвидирован в 7:01.
К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет.
Источник: УНН
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