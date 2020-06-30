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Канада продлит карантин для всех въезжающих в страну канадцев

Канада продлит карантин для всех въезжающих в страну канадцев

КИЕВ. 30 июня. УНН. Правительство Канады продлит обязательный карантин, срок действия которого истекает во вторник, для всех въезжающих в страну канадских граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.

По данным его источника в правительстве, все въезжающие в страну граждане должны будут и после 30 июня находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Данная мера была введена 25 марта. На сколько будет продлено ее действие, не сообщается. Границы Канады для иностранцев по-прежнему закрыты.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились более 103,8 тыс. человек, 8,5 тыс. из них умерли, 67 тыс. из ранее заболевших уже выздоровели.

В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала, и страна готова к возможной второй волне пандемии. По его словам, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

Напомним, Зеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной.

Источник: УНН
Теги: Канада, Коронавирус, карантин
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