Новости: Криминал и ЧП
Вторник, 30 июня 2020, 05:43 • Денис Масликов • 6915
В Киевской области сгорела машина
КИЕВ. 30 июня. УНН. В понедельник в 7:54 в оперативно-диспетчерскую службу Сквирского района поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля возле села Ямы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По прибытию спасателей установлено, что горит легковой автомобиль Daewoo Lanos.
Пожар локализован в 08:10 и ликвидирован в 08:20.
В результате пожара огнем уничтожено легковой автомобиль.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Киевской области ранее горел еще один автомобиль.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram