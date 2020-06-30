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В Киевской области сгорела машина

В Киевской области сгорела машина

КИЕВ. 30 июня. УНН. В понедельник в 7:54 в оперативно-диспетчерскую службу Сквирского района поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля возле села Ямы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По прибытию спасателей установлено, что горит легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Пожар локализован в 08:10 и ликвидирован в 08:20.

В результате пожара огнем уничтожено легковой автомобиль.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киевской области ранее горел еще один автомобиль.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, пожары
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