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Вторник, 30 июня 2020, 06:15 • УНН • 3510
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар
КИЕВ. 30 июня. УНН. На 30 июня 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.692200 грн за доллар;
29.950000 грн за евро;
0.384510 грн за российский рубль;
33.077000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 июня курс всех указанных валют снизился, кроме евро, который вырос.
Источник: УНН
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