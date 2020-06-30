Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар

КИЕВ. 30 июня. УНН. На 30 июня 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.692200 грн за доллар;

29.950000 грн за евро;

0.384510 грн за российский рубль;

33.077000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 июня курс всех указанных валют снизился, кроме евро, который вырос.