На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальный банк Украины на 30 июня 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 512.2829 грн;

Серебро - 15.3510 грн;

Платина - 694.9579 грн;

Палладий - 1 588.1284 грн.

По сравнению с 29 июня курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, который снизился.