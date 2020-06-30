Определился первый новичок итальянской Серии А

КИЕВ. 30 июня. УНН. "Беневенто" одержал досрочную победу во втором по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Беневенто" обыграл "Юве Стабию" в матче 31-го тура второго дивизиона Италии (1:0). Единственный мяч забил на 71-й минуте Марко Сау. Клуб выступал в меньшинстве с 24 минуты, когда изъятие получил Лука Кальдирола.

После 31 сыгранного матча в активе "Беневенто" оказалось 76 набранных очков. Это на 24 очка больше, чем у ближайших преследователей в лице "Кротоне" и "Читтаделла". Таким образом, за семь туров до финиша чемпионата команда Индзаги не только обеспечила себе одно из двух первых мест, дающих путевку в Серию А, но и стала победителем лиги.

Стоит отметить, что сейчас ближайшиими на вылет из Серии А являются "Брешия" и "СПАЛ", набравшие по 18 баллов. "Лечче" Евгения Шахова также в зоне вылета - 25 баллов.