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В Днепре ночью горело студенческое общежитие

В Днепре ночью горело студенческое общежитие

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня в 02:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии вуза на улице Севастопольской Соборного района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на пятом этаже 5-этажного здания.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух, ориентировочно, 110 студентов, которые жили в общежитии.

Погибших и пострадавших нет.

Огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади 18 кв.м.

Пожар локализован в 3:19 и ликвидирован в 3:28.

К тушению пожара привлечены 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Днепре ликвидировали пожар в квартире многоэтажки.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары
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