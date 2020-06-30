Всемирный банк назначил нового ответственного за Украину

КИЕВ. 30 июня. УНН. Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Всемирного банка.

"Всемирный банк рад сообщить о назначении господина Арупа Банерджи директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины", - говорится в сообщении.

На этой должности господин Банерджи, как указано, будет руководить сотрудничеством Банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он возглавляет согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ. Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До назначения на эту должность г-н Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой Банка в странах-членах ЕС.

С июля 2016 года и до февраля 2020-го директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была госпожа Сату Кахконен. В феврале 2020 года она назначена директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Ранее Всемирный банк назначил нового вице-президента по делам Европы.