Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 30 июня. УНН. По состоянию на 8:20 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, прообки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко, Отрадном проспекте, улице Новой, Кольцевой дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Юрия Ильенко, Набережном шоссе, улице Ивана Мазепы, Владимирском спуске, улице Жилянской, улице Саксаганского, Голосеевском проспекте, улице Богатырской.

На левом берегу пробки сковали улицу Оноре де Бальзака, проспект Романа Шухевича, бульвар Перова, улицу Миропольскую, улицу Братиславскую, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Бажана.

Движение Северным мостом, Мостом Метро, Дарницким мостом, мостом Патона и Южным мостом затруднено в сторону правого берега.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене до 41,42 доллара за баррель.