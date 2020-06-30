От 12° до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня на части территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха днем будет достигать 33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, с ночи ожидаются в западной части дожди, в Карпатском регионе значительные дожди, днем в северных, центральных и южных областях кратковременные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-23°, днем 23-30°, в южной части и в восточных областях до 33°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день июля.