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В Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706

В Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 44 334 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных - больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни всего умерли 1159 человек, из них 12 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни 19 115 человек, из них за сутки - 88.

Напомним, в мире от коронавируса выздоровели более 5,2 млн человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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