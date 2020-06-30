Трагедия на шахте на совести "Центрэнерго" - Волынец

КИЕВ. 30 июня. УНН. Одна из причин трагедии на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - долги "Центрэнерго" перед горняками. Об этом в своем Facebook написал член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец, передает УНН.

Отметим, что 28 июня в 22:55 на глубине 150 м произошел обвал породы объемом 12 кубических метров. В зоне аварии находились 4 горняка. Один из них погиб, еще один - травмирован. Обстоятельства трагедии на шахте расследует спецкомиссия.

"Ночью место аварии посетили члены специально созданной комиссии. По предварительным выводам, в трагедии виновата не только природа - неустойчивые окружающие породы, давление, наличие воды. Одной из причин предварительно называется нехватка лесоматериала для укрепления. На сегодня предприятию задолжали за отгруженный уголь, в том числе знаменитое "Центрэнерго". Травмированные и погибший и на их совести", - пишет Волынец.

Шахта "Привольнянская" - не единственное предприятие, которое выживает за счет голодных пайков "Центрэнерго", добавляет нардеп. Проблема актуальна для всех государственных угольных предприятий.

"Из-за миллионных долгов за отгруженный шахтами уголь возникают не только долги по зарплате, но и ситуации, когда не хватает средств на обеспечение безопасных условий труда", - добавляет Волынец.

Напомним, "Центрэнерго" рассчитался с горняками шахты "Надежда" после их встречи с Президентом, и пообещал рассчитаться с другими шахтами.

В то же время председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, которому подчинено "Центрэнерго", был удивлен тем, что шахтеры приехали в Киев под Офис Президента из-за двухмесячной невыплаты зарплаты. Раньше, говорит Сенниченко, горняки были более выдержаны и отправлялись на Киев только после накопления "действительно солидной задолженности".

Отметим, что с осени прошлого года горняки находятся в простое в частности из-за того, что "Центрэнерго" начало сжигать резервный газ вместо украинского угля, что они добывают. При этом "Центрэнерго" не рассчитывался с горнякам за поставленную продукцию.

Выводить горняков с простоя взялся Кабмин. В рамках Антикризисного энергетического штаба Минэнерго инициировало приоритет использования украинского угля на тепловых электростанциях, в частности "Центрэнерго". Соответствующее распоряжение утверждено Кабмином.