В Киеве подтвердили уже более 5 тыс. случаев коронавирусного заболевания

КИЕВ. 30 июня. УНН. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 57 человек. В общем уже 5037 случаев COVID-19. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 24 женщины (в возрасте от 18 до 72 лет);

▪️ 32 мужчины (от 20 до 67 лет);

▪️ восьмилетний мальчик.

"Заболели в том числе и 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 16, а также в Деснянском районе - 10 случаев", - резюмировали у мэра.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706.