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В Украине COVID-19 заболело уже более 6,7 тыс. медработников

В Украине COVID-19 заболело уже более 6,7 тыс. медработников

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 6721 медработник и 3238 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 706 человек, из них 63 ребенка, а также 56 медработников. Были госпитализированы 192 человека, зафиксировано 12 летальных случаев. При этом выздоровели 88 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболело 44334 человека, из них 3238 детей, а также 6721 медработник. При этом в целом выписаны 19115 человек, а летальных случаев 1159", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700.

Источник: УНН
Теги: медики, Коронавирус, карантин
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