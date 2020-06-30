В Новомосковске посреди улицы застрелили мужчину: открыто два производства

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Новомосковске в Днепропетровской области 42-летний мужчина во время конфликта застрелил своего 24-летнего оппонента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Событие произошло 28 июня около 16:30 в Новомосковске. Как установили правоохранители, на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний житель Новомосковска умер в больнице.

По факту стрельбы в Новомосковске полиция открыла два уголовных производства. Во время розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелка и задержали его. Орудие преступления - стартовый пистолет "Stalker", кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия, изъяли и направили на экспертизу.

"42-летнему мужчине, который смертельно ранил местного жителя, вручено сообщение о подозрении по ч. 4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие по данному факту продолжается.

Напомним, в Харьковской области мужчине, которого задержали за стрельбу в отдыхающих с детьми, где умер один человек, сообщили о подозрении.