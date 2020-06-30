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Выборы в Польше: в первом туре победителем стал Дуда

Выборы в Польше: в первом туре победителем стал Дуда

Анджей Дуда

КИЕВ. 30 июня. УНН. Государственная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты первого тура выборов президента Польши. По результатам, с отрывом в более чем 13% победил действующий президент Анджей Дуда, передает УНН со ссылкой на данные посольства Украины в Республике.

"Сегодня государственная избирательная комиссия Польши подала окончательные официальные результаты голосования в I туре президентских выборов (28 июня 2020 года). Во II тур вышли: Анджей Дуда - 43,5%, Рафал Тшасковський - 30,46%", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что явка на польские выборы составила 64,51%. Второй тур состоится 12 июля.

Отметим, накануне стали известны результаты экзит-пола первого тура выборов, прошедших в Польше 28 июня. Согласно результатам, больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда. За него проголосовали 41,8% избирателей.

Как сообщалось в УНН, на выборах президента Польши, которые состоялись на избирательных участках, расположенных в Украине, победил Дуда, за которого отдали 332 голоса (51,71%).

Напомним, Дуда утверждает, что его слова о ЛГБТ вырвали из контекста.

Источник: УНН
Теги: выборы, Польша, Анджей Дуда, Президент

В тексте упоминаются

Дуда Анджей
Дуда Анджей
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