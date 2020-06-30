Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВР, на котором рассмотрят законопроект об игорном бизнесе
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5595

Стефанчук: уже есть первое видение законопроекта об оппозиции

Стефанчук: уже есть первое видение законопроекта об оппозиции

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 30 июня. УНН. Рабочая группа продолжает нарабатывать законопроект о парламентской оппозиции, и уже есть первое общее видение этого законопроекта. Об этом во время заседания Согласительного совета сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Рабочая группа продолжает нарабатывать законопроект о парламентской оппозиции. Я очень благодарен всем представителям фракций и групп - диалог является конструктивным. Мы начали уже выходить на какое-то первое видение этого законопроекта. Есть дискуссии по некоторым точкам, но общее понимание есть", - сообщил Стефанчук.

Он отметил, что на следующей неделе группа продолжит работу над законопроектом.

Также парламентарий напомнил, что сроки предоставления поправок к законопроекту о всеукраинском референдуме заканчиваются в четверг, и пригласил народных депутатов принять участие в диалоге.

Напомним, что 15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, оппозиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.