Стефанчук: уже есть первое видение законопроекта об оппозиции

КИЕВ. 30 июня. УНН. Рабочая группа продолжает нарабатывать законопроект о парламентской оппозиции, и уже есть первое общее видение этого законопроекта. Об этом во время заседания Согласительного совета сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Рабочая группа продолжает нарабатывать законопроект о парламентской оппозиции. Я очень благодарен всем представителям фракций и групп - диалог является конструктивным. Мы начали уже выходить на какое-то первое видение этого законопроекта. Есть дискуссии по некоторым точкам, но общее понимание есть", - сообщил Стефанчук.

Он отметил, что на следующей неделе группа продолжит работу над законопроектом.

Также парламентарий напомнил, что сроки предоставления поправок к законопроекту о всеукраинском референдуме заканчиваются в четверг, и пригласил народных депутатов принять участие в диалоге.

Напомним, что 15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции.