В Украине стало больше больных пневмонией и госпитализаций из-за COVID-19

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине наблюдается увеличение уровня госпитализации заболевших COVID-19, также последние время наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Анализируя динамику заболеваемости... в Минздраве анализируем, что у нас происходит от недели к неделе. Если с 18 по 24 мая мы фиксировали, количество госпитализированных было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 июня, это количество составляет 1410... Я хочу напомнить, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в средней тяжести или тяжелом состоянии течения болезни. Также у нас быстрый рост по регистрации пневмонии, мы тестируем всех без исключения, у кого есть пневмонии. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составляет 4705", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700.