В "Слуге народа" рассказали, когда будут голосовать за проекты постановлений о местных выборах

КИЕВ. 30 июня. УНН. Рабочая группа Верховной Рады вместе с чиновниками готовят проекты постановлений о местных выборах. За них должны проголосовать уже на следующей парламентской неделе и после этого - сразу же объявить о проведении выборов. Об этом во время заседания согласительного совета сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"О подготовке постановлений о выборах. Мы на прошлой неделе создали рабочую группу внутри комитета и вместе с представителями и министерством регионального развития, и ЦИКом и Минфином проработали этот вопрос. Сейчас готовим соответствующие проекты постановлений. Надеюсь, они на этой неделе будут в комитете приняты", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что также есть проект постановления народного депутата Алексея Гончаренко, однако он не очень подходит для объявления выборов в этом году в связи с проведением децентрализации.

"Поэтому сейчас мы готовим соответствующие постановления, направляемые на следующей неделе проголосовать и объявить выборы. Вместе с тем, есть проект закона №3712 о возврате средств из фонда COVID-19 на выборы. Просим рассмотреть на комитете в ближайшее время. Чтобы мы вместе проголосовали проект постановления об объявлении выборов и проект закона об изменениях в бюджет, который полноценно выделит средства на эти выборы, чтобы они прошли честно, правильно и с учетом эпидемиологической ситуации", - отметил парламентарий.

Напомним, около 6 млн украинцев без прописки смогут проголосовать на выборах.