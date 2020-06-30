Шахтеры приехали в Киев требовать отставки Геруса

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня, 30 июня, шахтеры и профсоюзники начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права. Об этом в своем Facebook сообщил член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец, передает УНН.

Так, в Киев съехались шахтеры, профсоюзники "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представители шахт Львовско-Волынского бассейна. Они имеют ряд требований к президенту, премьер-министру и министру энергетики. Одна из них - освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины, пишет Волынец.

Кроме того, шахтеры требуют от правительства погасить перед работниками шахт задолженность по зарплате. По состоянию на 1 июля 2020 года она составит более 1,2 млрд грн.

Еще одно требование протестующих: обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госугольпостав", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь. Общая сумма долга составляет около 884 млн грн.

Шахтеры также будут требовать:

запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, Беларуси;

восстановления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы;

вывода шахт с простоя, обеспечения их стабильной работы.

Напомним, ранее шахтеры написали петицию к Президенту с требованием направить в отставку главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса и почти собрали необходимое количество голосов.