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В Раде появился новый нардеп

В Раде появился новый нардеп

КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Он "зашел" в парламент вместо Ольги Бельковой, передает корреспондент УНН.

Так, депутат принес присягу с трибуны ВР.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - поклялся Евтушок.

Напомним, что ранее ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка во время очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25. Евтушок также был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

Как известно, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ольги Бельковой в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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