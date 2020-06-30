Турция ожидает украинских туристов уже с начала июля

КИЕВ. 30 июня. УНН. Турпоток из Украины в Турцию должен восстановиться уже с 1 июля, в то время как туристические объекты в Анталье завершили подготовку к новому сезону, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Так, сообщается, что туробъекты в Анталье завершили подготовку к новому сезону в соответствии с критериями безопасности здоровья, определенными министерством культуры и туризма Турции, и готовы принять отдыхающих. На фоне пандемии коронавирусной инфекции, они приняли особые меры безопасности на всех этапах - от приема гостей, начиная от трансфера из аэропорта и регистрации в отеле и на протяжении всего отдыха.

В агентстве напомнили о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о том, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с первого июля.

В свою очередь, генеральный консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко рассказал, что в связи с открытием чартерных рейсов в Анталью с 1 июля ожидается большой наплыв украинских туристов с различных городов Украины.

По его словам, граждане Украины любят отдыхать в Анталье и число украинских туристов растет каждый год. Солнце, море, гостеприимство турецкого народа и концепция "все включено" являются основными причинами, почему украинцы выбирают отдых в Турции, сказал Хоменко.

Дипломат подчеркнул на важности туристической страховки на фоне пандемии COVID-19. Консульство готово оказать всевозможную помощь туристам и находится в консультации с туроператорами, сказал он.

"Украинские туристы обязательно приедут в Анталью. Двухмесячный карантин отразился на всех негативно, люди хотят сменить обстановку. Конечно же надо учитывать социальные и индивидуальные правила безопасности. 19-21 июня глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой провели встречу с послами свыше 40 стран и многими иностранными журналистами, в ходе которой разъяснили все нюансы подготовки к туристическому сезону. Министры рассказали о принятых на фоне COVID-19 мерах в отелях и на пляжах, организации работы в исторических памятниках. Турция предприняла очень много важных мер, но и туристы должны быть внимательными", - заявил Хоменко.

По его словам, каждый гражданин должен ответственно относиться не только к своему, но и к здоровью окружающих его людей, и туристы должны с пониманием относиться к новым правилам, действующим в отелях.

Как сообщалось в УНН, ранее турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что с 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности.