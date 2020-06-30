Ни масок, ни дистанции среди отдыхающих: в Минздраве не исключили вспышки COVID-19 в Одессе

КИЕВ. 30 июня. УНН. На пляжах и клубах Одессы отдыхающие не носят медицинские маски и не соблюдают социальной дистанции, что может привести к повышению уровня заболеваемости COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Все мы были свидетелями кадров, о пробках на въезд в Одессу, которые продолжались около 2-2,5 часов. Разумеется, все люди хотели на такие длительные выходные поехать к морю", - отметил он.

По словам министра, это развитие внутреннего туризма, но полное пренебрежение и несоблюдение каких-либо правил и рекомендаций Минздрава.

"Кадры, которые мы видели с пляжей и клубов - отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции, понимаю, что не использовались антисептики. Все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19... Сейчас непопулярно вводить какие-то дополнительные карантинные ограничения или контролировать выполнение рекомендаций, потому что все стали жить в условиях предвыборных кампаний. Обращаюсь к местной власти - подумайте о здоровье своих избирателей, которые придут за вас голосовать в октябре", - добавил Степанов.

Так, в Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 000 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700.

Напомним, на выходных на выезде из Одессы образовались пробки.