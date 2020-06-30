Китай частично прекратил импорт мяса на фоне опасений из-за COVID-19

КИЕВ. 30 июня. УНН. Китай приостановил импорт мяса из большого количества предприятий по всему миру на фоне опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные таможенной службы Китая, передает УНН.

Сообщается, что таможенные органы прекратили импорт с предприятий в странах, как Бразилия, Канада и Германия. В то время как Китай не указал причину остановки, большинство, если не все, объекты имели одну общую черту: вспышки на них COVID-19, пишет издание.

В последние недели страна сделала несколько неожиданных шагов, вызвав противоречия, когда ее компании попросили поставщиков продуктов питания по всему миру подписать документ, подтверждающий, что их грузы соответствуют стандартам безопасности, чтобы гарантировать, что они не заражены вирусом. Страны-экспортеры и регулирующие органы в свою очередь заявили, что нет доказательств, связывающих инфекцию с продуктами питания.

Это произошло вскоре после того, как вспышку в Пекине отследили до разделочной доски, используемой продавцом импортируемого лосося. Национальная комиссия по здравоохранению страны заявила, что нет никаких доказательств того, что рыба была или источником, или промежуточным хозяином вируса, но лосося убирали из крупных супермаркетов.

Как сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.



