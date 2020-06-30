ВР сократила сроки подготовки законопроекта о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект о вступлении детей с оккупированных территорий в вузы без ВНО. Соответствующее решение поддержали 313 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Предлагается признать законопроект неотложным и сократить наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов, согласно статье 101", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, парламентарии поддержали такое решение по законопроекту №3734 "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)", который определен Президентом как неотложный.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект вносит изменения в закон "О высшем образовании", расширят возможности для вступления в учреждения высшего образования поступающих с. временно оккупированной территории и населенных пунктов на линии соприкосновения, а также других отдельных категорий лиц.

"Законопроект регулирует вопросы участия в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в вузе высшего образования в пределах установленных квот приема в учреждения высшего образования (научных учреждений) Украины для детей военнослужащих, участников боевых действий, сотрудников Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуаций, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, службы безопасности Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детей медицинских работников, умерших при исполнении обязанностей по противодействию распространению коронавирусной болезни", - говорится в документе.

Законопроектом введена возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.

На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о вступлении детей с оккупированных территорий в высшие учебные заведения без ВНО.