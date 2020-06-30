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В ВСУ зафиксирован новый случай заболевания COVID-19

В ВСУ зафиксирован новый случай заболевания COVID-19

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксирован 1 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 181 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

“По состоянию на 10:00 30 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 181 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели — 310 человек, летальных случаев — 5.

На изоляции находится 555 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 40 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки — более 700.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Коронавирус
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