Рада сократила сроки подготовки законопроекта о трансформации заведений образовательной сети

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект о трансформации заведений образовательной сети. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат, передает корреспондент УНН.

“Ставлю на голосование предложение об определении законопроекта безотлагательным и сокращение наполовину сроков внесения альтернативных законопроектов проекта закона о внесении изменений в п.3 раздела Х “Переходные и заключительные положения” Закона Украины “О среднем образовании “относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети № 3719”, — сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, парламентарии поддержали такое решение по законопроекту № 3719.

Сообщается, что предложенным законопроектом будет обеспечена возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации. Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества. Итак, будет создана основа для постепенного реформирования этого института, учитывая интересы всех участников образовательного процесса.

“Целью законопроекта является, в частности, обеспечение формирования образовательной сети органами местного самоуправления в соответствии с потребностями общества и обеспечения права каждого на образование”, — отмечается в записке.

По прогнозу социально-экономических и других последствий принятия акта формирования образовательной сети в соответствии с потребностями общества посредством обеспечения возможности учредителям самостоятельно выбирать тип учебного заведения в который следует трансформировать каждую отдельную санаторную школу-интернат.

Напомним, Зеленский подписал закон о среднем образовании.