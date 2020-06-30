Из-за блокирования боевиками пропуск на Донбассе осуществляется только через один КПВВ

КИЕВ. 30 июня. УНН. С 28 июня пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская", поскольку все остальные КПВВ блокируют боевики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно требованиям приказа командующего Объединенных сил, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд к временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00, на въезд на контролируемую территорию - с 7: 00 до 20:00, а в КПВВ "Марьинка" - ежедневно с 11:00 до 14:00. Однако, эти дорожные коридоры на данный момент заблокированы боевиками незаконных вооруженных формирований.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на вход на контролируемую территорию - с 7:00 до 20:00. Вчера данное КПВВ пересекло более 800 человек. Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не осуществляются", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что все лица, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дій вдома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. Так, уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде с временно оккупированных территорий лицу, не давшему согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".

Напомним, в Минреинтеграции предупреждали, что боевики могут блокировать пропуск в ОРДО.