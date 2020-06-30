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Рада продолжает рассматривать законопроект об игорном бизнесе
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ВР приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе

ВР приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении во время утреннего пленарного заседания во вторник, 30 июня. К документу подано 3500 поправок, передает корреспондент УНН.

Так, в настоящее время парламентарии не поддержали ни одной поправки к проекту закона № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Ранее УНН писал, что одним из первых на этой неделе будут рассматривать законопроект об игорном бизнесе.

Напомним, что 16 января Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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