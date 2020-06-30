Более 50% украинцев не доверяют Зеленскому - исследование

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский среди украинских политических деятелей продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия — 41%, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, передает УНН.

“Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. В. Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%. Несколько ниже уровень доверия к Д. Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%)”, — говорится в результатах исследования.

Согласно результатам, доверие к другим представителям власти значительно ниже.

Так, министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют ˗ 77%, премьеру Денису Шмыгалю ˗ соответственно 12% и 61%, Генпрокурору Ирине Венедиктовой ˗ соответственно 8% и 49,5%, руководителю ОПУ Андрей Ермак ˗ соответственно 7 % и 50,5%.

Низкое также доверие и к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют ˗ 67%, Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 18% и 70%, Петру Порошенко ˗ соответственно 17% и 77%, Юлии Тимошенко ˗ соответственно 14% и 79%.

Исследование было проведено с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНН, по результатам опроса КМИС, в июне 2020 года 38% украинцев одобряли действия и заявления Президента Украины Владимира Зеленского, тогда как 45% не одобряли.