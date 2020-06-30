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АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

КИЕВ. 30 июня. УНН. За прошедшие сутки атомные электростанции выработали 44,80% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.

ТЭЦ произвели 8,12%, ВИЭ ("зеленая") - 1,05%, ТЭС - 29,20%, ГЭС и ГАЭС - 16,83%.

В общем все производители электроэнергии, магистральные сети "Укрэнерго" и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).

"Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи.

Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей в результате определенных факторов, компания принимает необходимые меры для ограничения потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления", - отмечают в "Укрэнерго".

Источник: УНН
Теги: АЭС, электроэнергия
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