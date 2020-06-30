Третьякова открестилась от слов о "детях низкого качества": термин не мой

КИЕВ. 30 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что термин "качество детей" - не ее. Об этом она заявила с трибуны во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 30 июня, передает корреспондент УНН.

"Термин - "качество детей" - не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами и теми, кто воспринял так, что я каким-то образом не хочу защищать украинцев. Термин не мой, его использовал Гэри Беккер - нобелевский лауреат... Все дети прекрасны, божий дар... Речь не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не переубедит меня в обратном", - сказала парламентарий.

Также она указала, что против нее ведется "проплаченная кампания", и она знает - кем.

"Против меня ведется системная проплаченная кампания - у меня есть враги, и должны понимать, что это не только мои враги, потому что эти люди, которые стремятся любой ценой сохранить источники личного обогащения за счет другого украинца. Они хотят, чтобы система социальной защиты оставалась такой, как и все эти 30 лет независимости, обеспечивая их детей и внуков роскошной жизнью за народные средства", - отметила Третьякова.

Она убеждена, что эта "кампания" свидетельствует о том, что "команда наступила на хвост интересам влиятельных людей", поскольку прекращаются денежные потоки из бюджета на обогащение отдельных людей.

Среди таких "врагов" Третьякова назвала Федерацию профсоюзов, представителей старых элит, которые, по ее словам, в свое время "формировали эти потоки".

Она считает, что еще одним фактором кампании против нее является ее представительство Украины в гуманитарной группе трехсторонней контактной группы в Минске, а ее враги против того, чтобы в Минске "звучала четкая недвусмысленная проукраинская позиция продвижения к миру на условиях Украины".

Напомним, поводом для скандала стал майский вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которые рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества".

После чего уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.

Также профсоюзы требуют отставки председателя комитета ВРУ из-за ее заявления.

Однако Третьякова позже отметила, что не пойдет с должности председателя комитета ВР.



