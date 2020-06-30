В Херсоне мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Херсоне гвардейцы задержали мужчину, который вблизи жилых домов пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"28 июня, во время патрулирования, гвардейцы автопатруля воинской части 3056 Национальной гвардии Украины получили вызов по линии "102" с сообщением о попытке изнасилования мужчиной несовершеннолетней девушки, вблизи жилых домов в Таврическом микрорайоне. Отец девочки сообщил, что злоумышленник скрылся, но точно смог описать его внешность. Уже позже гвардейцы задержали подозреваемого", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанного и потерпевшую вместе с отцом доставили в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата Северодонецкого городского совета за совершение изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей.